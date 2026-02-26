昨年のスワンＳ（６着）以降、休養しているアドマイヤズーム（牡４歳、栗東・友道康夫厩舎、父モーリス）は、読売マイラーズＣ・Ｇ２（４月２６日、京都・芝１６００メートル）で復帰予定となっている。２４年に京都で行われた朝日杯ＦＳを勝っており、Ｇ１勝ちの舞台で１年４か月ぶりの勝利を目指す。友道調教師は「間に合いそうなので、（読売）マイラーズに行きます」と見通しを語った。睦月Ｓで６着のシヴァースは六甲Ｓ・