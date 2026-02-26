6人組ボーイグループ・BOYNEXTDOORのSUNGHOが歌う「One more time, One more chance」スペシャルライブ映像が25日午後7時、MOST CONTENTS公式YouTubeチャンネルに公開された。【動画】BOYNEXTDOOR・SUNGHO、日本の名曲「One more time, One more chance」リメイク「たくさん悩み、準備した」同楽曲は、日本のシンガー・ソングライターである山崎まさよしが歌った「One more time, One more chance」のリメイクバージョン。原曲