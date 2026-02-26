来月8日の国連が定める「国際女性デー」を前に、東京都内では女性の働き方について考えるイベントが行われました。TBSテレビなど東京の民放テレビ各局とNHKは、女性の生き方や健康について考え発信する取り組み「＃私らしく」を行っています。その一環として都内でイベントが行われ、各局のアナウンサー7人が参加しました。TBSテレビ 篠原梨菜アナウンサー「黙っていては誰にも伝わらない。伝えた方がお互いにとって絶対に幸