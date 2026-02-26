きょう午前、滋賀県東近江市で、傷害事件の容疑者の男が、逮捕するために訪れた警察官をドライバーのようなもので刺し、一時逃走しました。警察によりますと、午前8時半ごろ、東近江市の集合住宅に住む無職・増倉順二容疑者（53）を傷害事件の容疑者として逮捕するため、警察官が部屋を訪れたところ、増倉容疑者がドライバーのようなもので警察官の腕を刺し、軽乗用車で逃走しました。警察官は軽傷だということです。警察が増倉容