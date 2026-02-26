ユヴェントスはアメリカ代表MFウェストン・マッケニー（27）との新契約締結が迫っているようだ。米『ESPN』が報じている。2020年よりユヴェントスでプレイする同選手は今シーズンチームにとって欠かせない存在となっており、現在は公式戦37試合に出場し8ゴール7アシストを記録中。結果的に2戦合計スコア5-7でガラタサライに敗れ敗退となったが、マッケニーはUEFAチャンピオンズリーグ(CL)決勝トーナメント・プレイオフ2ndレグで延