ヤクルトは２６日、１軍の浦添キャンプを打ち上げた。練習後は円陣の中心で池山隆寛監督があいさつ。「序盤、少しケガ人が出ましたけど、現状ここにいるメンバーで今シーズン戦う準備をしていかないといけないので、より状態とレベルを上げられるように皆さん頑張っていってください」などとあいさつして選手の奮起をうながしていた。