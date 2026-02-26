女優の小芝風花が２６日、都内でアニメ映画「えんとつ町のプペル〜約束の時計台〜」（廣田裕介監督、３月２７日公開）の公開記念イベントに俳優の吉原光夫、製作総指揮・原作・脚本の西野亮廣と出席した。２０２０年に公開された「えんとつ町のプペル」に続くシリーズ最新作で「信じて待つ勇気」をテーマに描く。小芝は「諦めずに挑戦していること」として「字をきれいに書けるようになりたい。ペン字を平仮名から勉強してい