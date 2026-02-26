俳優の小池徹平（40）が26日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。子育てについて語った。2018年に女優の永夏子と結婚し19年には9月に長男、21年春に次男が誕生。現在は6歳と4歳の年子きょうだいを育てている。MCの「ハライチ」澤部佑から子育て方法で気を使っていることはあるかと聞かれた小池。「メリハリはしっかりつけるようにしていて」と語り出した。「子育て中、イラッときちゃうこ