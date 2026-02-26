日本において「高等学校無償化」の制度が創設されて、15年になります。公立高校の授業料無償化から始まり、私立の高等学校の学費についても、2026年度から「実質無料化」となる方針とされていますが、教育費全額が補てんされるわけではありません。 保護者の学費負担の面において、私立高等学校と公立高等学校では、どのような差があるのでしょうか。 「私立高等学校の学費実質無償化」の内容と経緯を確認 文部科学