「貯金があまり多くないから、年金は60歳から受け取ろうと思っている」という父の言葉を聞くと、「早めに受け取ると年金受給額が減って損なのでは？」と感じる人も多いのではないでしょうか。 年金の受給開始時期は、老後の生活を大きく左右する重要な選択です。本記事では、年金の繰上げ受給の仕組みを整理したうえで、総受給額や生活費との関係から、本当に繰上げ受給が損なのかを解説します。 年金の「繰上げ受給