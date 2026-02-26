ファミリーマートは3月10日、「ファミマオンライン」1周年を記念したオリジナル商品を発売する。1周年をお祝いするオリジナル商品発売ファミマオンラインはサービス開始以降、アクセス数は前年比約5.5倍、売上金額は前年比約1.5倍と多くの人に利用されている。さらに、店舗でのファミマオンライン商品受取時における併買率は約30%と、ついで買い需要もあるほか、併買時の客単価はファミペイユーザーの平均客単価と比較して約2倍と