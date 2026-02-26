【モデルプレス＝2026/02/26】お笑いタレントの山田花子が2月25日、自身のブログを更新。長男の全身ショットを公開した。【写真】50歳女芸人「お顔小さい」13歳長男の窓枠ほどある長身が話題◆山田花子、スタイル抜群長男ショット公開山田は「大阪は朝から雨ガーン」「お兄ちゃん外を眺めながら『俺、子供の頃雨降ったら外で遊べないから泣いてたな〜』って言ってた」とつづり、制服姿の長男が窓から外を眺めている様子を投稿。13