春節で中国人観光客数が日本を上回った韓国が、観光産業を国家の新たな成長エンジンと位置づけ、2029年までに訪韓外国人観光客3000万人の誘致を目指す方針を打ち出した。中国人観光客の回復は顕著で、今年の春節連休期間中には韓国を訪れた中国人観光客数が日本を上回ったとの集計も出ている。政府はこの流れを一時的な反発に終わらせず、本格的な拡大につなげたい考えだ。【画像】李大統領、TWICEメンバーと豪華共演李在明（イ・