きょう（26日）昼ごろ、東京・新宿区の貴金属店の事務所にバールを持った男ら4人が押し入ろうとしました。警視庁は強盗未遂事件として男らの行方を追っています。警視庁によりますと、きょう午前11時半すぎ、新宿区四谷の貴金属店の事務所で「4人の男が暴れている」と110番通報がありました。男4人組は「設備点検です」などと言って貴金属店に入ろうとしましたが、従業員に拒否され、1人の男がバールを持って暴れ出したということ