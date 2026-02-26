エレベーターが突然停止し20人が閉じ込められた事故を受け、3日間臨時休業していた「東京スカイツリー」が営業を再開しました。閉じ込めがあったエレベーター1基は、運用を停止して点検を続けています。営業再開の26日午前10時前に並んだ来場者は約120人。次々とエレベーターに乗り込み、内部の装飾を眺めながら、地上350メートルの天望デッキまで約50秒で到着しました。運営会社は内部配線の損傷が原因と説明し、対策を講じた上で