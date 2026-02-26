俳優の中野英雄（61）が26日までに自身のSNSを更新。80年代に「前略、道の上から」などのヒットを飛ばした路上パフォーマンスグループ一世風靡（ふうび）セピアのメンバーだった西村香景（かけい）さんの命日を迎え、追悼した。中野はインスタグラムに、在りし日の西村さんの写真をアップ。「今日は我が劇男の西村香景さんの命日です」と報告し、「もう3年か…元気にしてますか？」と思いをはせた。Xでも西村さんの命日を報告。「