湖北省が中部地区の発展における重要な戦略的拠点構築を加速させるための推進大会が24日、同省武漢市で開催された。会場の外ではさまざまな種類の特徴的なeVTOL（電動垂直離着陸機）とスマートロボットが一堂に会し、同省が低空経済（低空域飛行活動による経済形態）と未来型産業の構築において達成した新たな成果が披露された。新華社が伝えた。会場ではUFOのような形状の飛行体が注目を集めた。湖北無人機業界協会会長で電鷹科技