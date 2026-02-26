中国の中古カメラ市場で価格高騰が起きています。あるネットユーザーは、6年前に2459元（約5万6000円）で購入したキヤノン製カメラの中古価格が4000元（約9万円）を超えていることを知り、驚きを隠せなかったといいます。さらに、生産終了したCCDセンサー搭載の旧型カメラがレトロな画質で再評価され、中古市場では価格が約10倍に跳ね上がるケースも見られます。技術革新の速いデジタル製品は通常、旧モデルほど値下がりする傾向に