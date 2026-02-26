在りし日の情熱を呼び覚ますデザインと先進技術ヤマハは、スポーツヘリテージモデル「XSR900 GP」に新色を設定し、2026年2月27日に発売します。先人達が築き上げたヤマハレーシングヒストリーを紡ぐXSR900 GPは、80年代のノスタルジーを感じさせる佇まいと現代の技術を融合させた一台です。【画像】超カッコイ！ これがヤマハ「XSR900GP」です！ 画像で見る（16枚）カウルを固定する丸パイプステーや別体のナックルバイザー