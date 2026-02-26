現地時間の2026年2月25日、Samsungが独自のワイヤレスイヤホンである「Galaxy Buds4」および「Galaxy Buds4 Pro」を発表しました。「安っぽいライトがなくなり、ケースはより洗練されたデザインになり、音質とフィット感も向上した」と、前モデルであるGalaxy Buds 3の問題点が解決されていることが指摘されています。「Samsung Galaxy Buds4 Pro」「Samsung Galaxy Buds4」 2026年2月26日(木)予約開始・3月12日(木)発売 - Samsung