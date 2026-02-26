うつ、パニック―心からくるヤバい症状とは？心の毒が原因で発症する3大心の病気 意外に多いうつ・パニック障害 うつ病は1000人に約6人が経験するといわれており、精神的、あるいは身体的にストレスを受けることで脳が正常に機能しなくなって発症すると考えられています。その症状は、意欲が出ない、食欲が減退する、眠れない、体がだるい、疲れやすい、寝起きがすっきりしない、頭が重いなど、誰でもよく経験するもの。そ