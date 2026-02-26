墓の役割とは？ 「祈る場所」が人の記憶をつなぎとめる 人は死者を弔うために墓をつくってきました。墓は単に遺体や遺骨を納めるための場所ではなく、生きている者が死者を思い出し、つながりを確認するための“記憶の装置”でもあります。墓を訪れる行為そのものが、死を受け入れ、心を整理する役割を担ってきました。 日本では、古墳時代に墓の文化が急速に発展し、相次いでつくられた巨大な前方後円墳は古代の支配者の権