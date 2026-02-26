2月23日、沖縄セルラースタジアム那覇で行われた楽天イーグルスとのオープン戦に、7回守備から途中出場した山瀬慎之助は、1打数1安打1四球。途中出場ながら、ヒットとフォアボールの2出塁を記録し、激化する巨人開幕スタメン争いへ猛アピールした。 7回、先頭打者で打席に立った山瀬慎之助は、田中千晴の6球目151kmストレートをレフトへヒットを放った。 さらに、8回2アウト1塁の場面では、