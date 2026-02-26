円上昇、植田日銀総裁に海外勢が遅れて反応高田委員は相変わらずタカ 東京市場は円買い、ドル円は一時155.76円付近まで下げた。トランプ関税を受けたドル売りも継続。 米関税政策が米資産にとってマイナスとの見方が広がっており、きのうから断続的にドル売りが続いている。トランプ米大統領はきのうの一般教書演説で関税政策を進めていく姿勢を示した。グリア米通商代表部（USTR）代表は米国は中国製品に対する関税を製品