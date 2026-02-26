山形県遊佐町の工事現場で24日、男性作業員が敷鉄板の落下により左足を骨折する重傷事故が発生しました。24日午前9時ごろ、遊佐町藤崎の日本重化学工業株式会社遊佐工場の建設工事現場で、31歳の会社員の男性が外構工事中にバックホーのオペレーター1人とともに、現場で使用する敷鉄板1枚をバックホーで吊り上げて移動させていたところ、誤って鉄板が落下し、男性の左足にぶつかりました。男性は左足関