フリーアナウンサー神田愛花（45）が26日、MCを務めるフジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に出演。原田葵アナウンサーに面接官ばりの質問をぶつけるシーンがあった。木曜レギュラーの原田アナがミラノ・コルティナ五輪の取材から帰国。MCのハライチ澤部佑が「冬季オリンピックから帰ってきました、原田さん」と紹介すると、原田アナは「帰りました。1カ月間行ってきました」と笑顔を見せた。続けて「すごい楽しかっ