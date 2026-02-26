【第29話1】 2月26日無料公開 「第29話1」を読む 【拡大画像へ】 秋田書店は、シネクドキ氏のマンガ「新・エルフさんは痩せられない。」の「第29話1」をヤンチャンWebに無料公開した。最新話となる「第29話2」も公開されている。読むには70ポイントが必要。 第29話1では、直江と絵留札さんがランニングをしているところに、オネイロスとバクのボベちゃんが現れる。ボベちゃんはすっかり