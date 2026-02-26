去年11月、新潟市の障害者支援施設に火を放ち全焼させた放火の疑いで、新潟市西蒲区に住む無職の女（54）が逮捕されました。女は、火を放った施設の関係者だということです。警察によりますと、全焼したのは新潟市西蒲区夏井にある障害者が通い軽作業などを行う木造2階建ての施設です。去年11月21日午後3時前、女は施設に火を放ち全焼させた疑いがもたれています。当時、施設に人はおらずケガ人はいませんでした。警察は女の認否に