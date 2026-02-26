2月25日（現地時間24日、日付は以下同）。シカゴ・ブルズは、ホームのユナイテッド・センターでシャーロット・ホーネッツ戦に臨んだ。同点8度、リードチェンジ12度を記録も、後半に44－75と大差をつけられてしまい、99－131で敗れた。 ブルズではマタス・ブゼリスが6本の3ポイントシュートを沈めてゲームハイの32得点に7リバウンド2アシスト、ガーション・ヤ