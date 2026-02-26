あいちフィナンシャルグループが４日ぶりに反発している。午前１１時３０分ごろに、３月３１日を基準日として１株を５株に株式分割すると発表しており、好材料視されている。投資単位当たりの金額を引き下げ、株主・投資家にとってより投資しやすい環境を整えることで、株式の流動性の向上と投資家層の更なる拡大を図ることが狙いとしている。 出所：MINKABU PRESS