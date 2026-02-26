テクノロジーズは後場急騰し、一時ストップ高の前営業日比１００円高の６３３円に買われた。きょう正午ごろ、ＳＮＳ「ＬＩＮＥ」による営業を支援するＳａａＳ製品「Ｃｉｒｃｌｅ」を中外製薬が導入すると発表しており、材料視した買いが流入している。テクノロジーによると、Ｃｉｒｃｌｅは医薬品など高いセキュリティー要件を持つ企業にも対応できる高度なセキュリティーを有しつつ、社内外の連携強化