イーレックスが後場上げ幅を拡大している。午後１時ごろに、２６年３月期の連結業績予想について、純利益を３４億１５００万円から４０億円（前期比８８．９％増）へ上方修正したことが好感されている。前期に計上した買付約定評価引当金に関する未購入棚卸資産の精算により、非支配持分に帰属する純利益が減少したことなどが要因としている。 一方、売上高は１７６１億８１００万円（同２．９％増）の従来見通しを据