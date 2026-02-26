永瀬廉（King ＆ Prince）と吉川愛がダブル主演をつとめる映画『鬼の花嫁』（3月27日公開）公式Instagramで、永瀬の和装姿のキャラクターショットが投稿された。 【写真】永瀬廉の藍色の裃姿『鬼の花嫁』キャラクターショットなど①② ■添えられた「やっと見つけた、俺の花嫁」という言葉にマッチした表情にも注目 キャラクターショットで永瀬は、柔らかな光に包まれながら、前髪が片目にかかるヘ