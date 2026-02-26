北京市内に止められた車両に付けられているトヨタ自動車のロゴマーク＝2025年9月（共同）トヨタ自動車が26日発表した1月の世界販売台数は前年同月比4.7％増の82万2577台で、1月として過去最高を更新した。前年を上回るのは2カ月連続。関税政策の逆風下でもハイブリッド車（HV）が人気を維持している米国などの北米に加え、欧州が好調だった。世界生産は6.0％減の73万5097台で、3カ月連続で前年割れとなった。新型車への切り替え