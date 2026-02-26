日本銀行の高田創審議委員は２６日、京都市で講演し、政策金利について「段階的にギアシフトを行っていく途上にある」と述べ、利上げを継続する必要性を強調した。物価が「予想以上に上振れするリスクも念頭に置く必要がある」と指摘した上で、金融政策の正常化に向けて動くべきだとの姿勢を示した。高田氏は利上げに前向きな「タカ派」とされる。講演では、日銀が目指す２％の物価安定目標の「実現がおおむね達成した局面」と