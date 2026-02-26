【モデルプレス＝2026/02/26】女優の山本美月が26日、都内で行われた「ポケモン30周年、はじまる」キックオフ発表会に、俳優の高杉真宙、子役の永尾柚乃、お笑いコンビ・レインボーのジャンボたかお、池田直人とともに出席。幼少期の写真を公開した。【写真】34歳大河女優「笑顔が可愛い」4歳時の写真公開◆山本美月、幼少期の写真公開「お調子者でした」5人は好きなポケモンをイメージしたカラーの衣装で登場。改めて、ポケモンが