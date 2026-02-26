テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は２６日、ロシアによるウクライナへの侵攻から４年を経たことを報じた。番組ではウクライナの首都キーウを取材し停戦への道筋が見えない中、暖房が使えないなど厳しい冬に直面する市民の過酷な生活を伝えた。スタジオでは、ロシア軍の死傷者が約１２０万人、死亡が約２７・５万〜３２・５万人。ウクライナ軍の死傷者が約５０万〜６０万人。死亡が約１０万〜