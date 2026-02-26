大分のキム・ヒョンウは、難しい角度のヘディングで今季2得点目を挙げた大分トリニータは2月25日にJ2・J3百年構想リーグ第1節延期分でレイラック滋賀FCと対戦し、2-0で勝利した。FWキム・ヒョンウは左クロスから難しい角度のヘディングで今季2得点目を挙げた。その活躍に「今シーズンブレイクしそう」「完全覚醒やん」と称賛の声が寄せられている。前半41分、大分は左サイドから攻撃を展開。MFパトリッキ・ヴェロンのパスを受