製麺業の渡辺麺工（天童市）が事業を停止し、自己破産申請の準備に入ったことがわかりました。負債は約1億100万円とみられます。天童市の製麺業、株式会社渡辺麺工は、2月24日までに事業を停止し、自己破産申請に向けた準備を進めています。同社は1955年に創業し、1980年に法人化。飲食店や学校給食、観光施設向けを中心に生中華麺や日本そばを製造してきました。2007年3月期には年売上高約2億1000万円を計上しました。しかし近