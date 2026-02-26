巨人のドラフト1位左腕・竹丸和幸投手（鷺宮製作所）が26日、24歳の誕生日を迎えた。同2位・田和（早大）、同3位・山城（亜大）にケーキを食べさせられながらお祝いされると「プロ1年目なんで、しっかりもう一回、野球頑張りたいなっていう気持ちです」と決意を新たにした。即戦力左腕としての期待も大きく、オープン戦ではここまで2試合に登板して計4回を無失点と好投を続けている。1年前は鹿児島で社会人のキャンプを過ごし