日本相撲協会は26日、大相撲春場所（3月8日初日、エディオンアリーナ大阪）の新弟子検査の受検者を発表した。昨年の全国学生選手権個人準優勝などで幕下最下位格付け出しの資格を得ている東農大4年の木下優希（時津風部屋）、国民スポーツ大会少年の部個人2位で三段目格付け出し資格を得ている東京・足立新田高3年の甲斐田龍馬（春日野部屋）、早大4年の川副楓馬（安治川部屋）らに加え、運動能力検査をパスした2人を含む20人