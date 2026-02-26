俳優の長澤まさみさんは2月25日、自身のInstagramを更新。モデルショットで美しい脚を披露し、反響を呼んでいます。【写真】長澤まさみの美脚が際立つモデルショット「やっぱり美脚」長澤さんは、ファッション誌『オトナミューズ』（宝島社）のモデルショットを投稿。エナメルのような光沢が特徴的な赤いコートを着用した姿です。白っぽいカラータイツに包まれた、スラリとした脚が見えており、その美しさに目を奪われます。ファン