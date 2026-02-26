JALグループの商社JALUX（ジャルックス）は、gelato pique（ジェラート ピケ）とJALショッピングの初コラボレーションによるJALオリジナル商品として、パーカと着圧ソックスに収納ポーチが付いた3点セットを2月24日から「JALショッピング JAL Mall店」で数量限定販売する。gelato piqueの寝具ライン「gelato pique Sleep（ジェラート ピケ スリープ）」とのコラボレーションアイテムとして、JALロゴ入りのパーカと着圧ソックスに、