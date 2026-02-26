すき家が展開する牛丼チェーン店「すき家」は、3月3日午前9時から、「牛カルビ焼肉丼」を販売する。すき家が期間限定で販売している人気商品「牛カルビ焼肉丼」が今年も登場する。左から：「牛カルビ焼肉丼」「キムチ牛カルビ焼肉丼」「ねぎ玉牛カルビ焼肉丼」にんにくの旨みやリンゴの甘みが詰まった特製だれを絡めた牛カルビを、注文ごとに店内で焼き上げて提供する。思わずごはんを“かっこみ”たくなる、牛カルビの旨みたっぷ