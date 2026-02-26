総合マーケティングビジネスの富士経済は、消費者にとっては経済性の高さや飲用時のアレンジの幅広さ、参入企業にとっては高い積載効率が実現できるとともに、店頭価格の上昇により苦戦しているホームサイズ商材をカバーする商材、新たなブランド展開につながる商材として注目されているベースドリンクの国内市場を調査した。その結果を「経済性志向の高まりを背景に注目を集めるベースドリンク市場横断調査」にまとめた。トピック