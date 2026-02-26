ファミリーマートは、継続して取り組んでいる5つのキーワードの1つである「『あなた』のうれしい」の一環として、全国各地の有名人気店が監修するラーメン4種類を順次発売する「名店監修ラーメン巡り」を2月24日から全国のファミリーマート約1万6400店で実施する。ファミリーマートでは、1つで得られる満足感と味わいにこだわった温かい麺類を販売している。これまで、数々の人気店監修商品を発売し、好評を得てきた。今回「名店監