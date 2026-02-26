「ダースプレミアム＜華やぐ苺＞」森永製菓は、「ダース」ブランドから、3層仕立ての贅沢な味わいととろけるくちどけが楽しめる「ダースプレミアム＜華やぐ苺＞」「ダースプレミアム＜華やぐ抹茶＞」を3月3日に期間限定で発売する。「ダースプレミアム＜華やぐ抹茶＞」「ダースプレミアム＜華やぐ苺＞」は、コクのあるホワイトチョコレートで、ほどよい酸味が特長で香りがよい“とちおとめ”の果汁を使用した苺のチョコレートを挟