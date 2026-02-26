声優の森川智之が26日、都内で行われたカプコンの「バイオハザード」シリーズ最新作『バイオハザードレクイエム』（27日発売）の完成披露発表会に参加した。【写真】まさかのコラボ！「夢ぶら下がり健康器」シリーズでは、レオン・S・ケネディの声優を務める。イベントでは、挑戦してみたエピソードを語ることに。森川は「2次元の世界で生きているので体を使おうと思って草野球を始めました」と明かす。プロ野球・横浜DeNAベイ