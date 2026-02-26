ふるさと納税で寄附金控除の手続きを楽にする方法として、ワンストップ特例の利用があります。しかし、うっかりワンストップ特例の申請を忘れてしまった人もいるでしょう。申請を忘れた場合は、確定申告をすると還付金を受け取れる可能性があります。 本記事では、ワンストップ特例の申請を忘れたときの対処法や確定申告手順、還付申告などについてご紹介します。 ワンストップ特例を忘れたときはどうすればよい？