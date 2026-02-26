AKB48が、25日に67枚目シングル「名残り桜」を発売することを記念して同日、AKB48劇場・都内CDショップ3店舗にて握手会を開催した。午後8時からは劇場から発売記念生配信を実施し、指原莉乃作詞曲「初恋に似てる」など「名残り桜」収録の全7曲をパフォーマンス。カップリング曲「セシル」に参加している松本伊代もゲストとして駆けつけた。【写真】AKB48武道館コンサートでパフォーマンスする松本伊代同シングルは、AKB48にと